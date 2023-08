Van Hooijdonk welkom bij ESPN, maar zender stelt wel één belangrijke voorwaarde

Pierre van Hooijdonk blijft welkom als analist bij televisiezender ESPN, maar zal voorlopig geen wedstrijden van Ajax gaan analyseren. Dat meldt De Telegraaf vrijdagmiddag.

De betaalzender ziet op dit moment geen directe noodzaak om de samenwerking met Van Hooijdonk stop te zetten. De oud-aanvaller schoof vorig seizoen voornamelijk aan in de uitzendingen rondom de Europese duels in de Europa- en Conference League: "Wel moeten we constateren dat de geloofwaardigheid van Pierre waar het gaat over Ajax en Maurice Steijn hiermee te ver is aangetast”, geeft de zender aan.

Bij Studio Voetbal is Van Hooijdonk voorlopig niet te zien, maar ESPN zou dit in theorie dus wél het geval kunnen zijn. Doordat Ajax komend seizoen op donderdagavond zijn Europese duels gaat afwerken is de kans echter klein dat de oud-voetballer in dezelfde rol betrokken blijft bij de televisiezender.