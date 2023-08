Verweij solliciteert niet naar stadionspeaker van Ajax: ‘Stellen de fans niet op prijs’

Mike Verweij kwam maandag met het nieuws dat Ajax bezig is met de terugkeer van Nicolas Tagliafico. De journalist van De Telegraaf denkt dat stadionspeaker Rob van Rossum blij zal zijn met de geruchten, omdat hij altijd een bijzondere plek had voor de Argentijn tijdens het voorlezen van de opstellingen. En dat zorgde voor een bijzondere poging van Verweij.

“Tagliafico is publiekslieveling bij Ajax”, vertelde Verweij over de belangstelling. “De stadionspeaker noemde hem ook altijd als laatste op”, vervolgde de journalist. Om heel enthousiast een voorbeeld te geven: “Nicolas Tagliaficooo!”, waarmee Verweij de lachers op zijn hand kreeg van zijn collega’s in de Kick-Offpodcast. “Ding jij nou naar de rol van stadionspeaker van Ajax?”, werd Verweij toegespeeld.

Die reageerde daar glimlachend, maar ook negatief op. “Nee, nee. Daar ben ik veel te hees voor. En ik mag niet bijklussen van De Telegraaf. En ik denk ook niet dat de fans dat heel erg op prijs zullen stellen”, besloot Verweij zijn argumentatie om niet de opvolger te worden van Van Rossum in de Johan Cruijff ArenA.

Dat de naam van Tagliafico door Van Rossum wellicht wel weer uitgesproken gaat worden, wordt steeds aannemelijker. “Er is contact gelegd met Tagliafico. Hij staat open voor een terugkeer. Dan komt er wel wat grinta in de ploeg”, zei Verweij, die weet dat de Argentijn ook heel graag in de hoofdstad van Nederland verblijft. “Hij kende Amsterdam niet voor zijn komst vanuit Argentinië, maar hij is verkikkerd geraakt op de stad. Deze zomer was hij ook terug, zo liet hij zien op Instagram. Een bootje varen op de grachten. Zwemmen bij het nieuwe meer.”

Dat verhoogt de kans dat de deal rondkomt, maar zeker is dat nog allerminst, benadrukt Verweij. “Hij is basisspeler bij Olympique Lyon met een tweejarig contract en heeft het goed gedaan. Maar hij is dertig jaar, als Olympique Lyon tien miljoen euro vraagt, dan zal het niet gebeuren. Maar als er een beetje een normale transfersom wordt gevraagd, dan kan het."