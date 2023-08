VI: Ajax ontvangt goed signaal en mag serieus hopen op aanvallende versterking

Ajax lijkt zich in de laatste week van de transferwindow nog in minstens één linie te versterken. De Amsterdammers zijn volop in de race voor de handtekening van Georges Mikautadze. De Georgiër, die momenteel nog onder contract staat bij het Franse FC Metz, heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de Nederlandse recordkampioen.

Dat meldt Ajax-watcher Reon Boeringa van Voetbal International zondagavond althans. Ajax-trainer Maurice Steijn verklapte na het heenduel met Ludogorets in de play-offs voor de Europa League al dat zijn club zich nog op meerdere posities gaat versterken. De Amsterdammers werden vrijdag in verband gebracht met de komst van Thiago Almada en zaterdagavond passeerde Mikautadze de revue. De kans is aannemelijk dat hij deze week inderdaad naar Ajax verkast. Ajax en FC Metz zijn ‘volop’ in onderhandeling en de aanvaller heeft zijn keuze al gemaakt.

Volgens Boeringa mag Mikautadze zich verheugen op de belangstelling van meerdere clubs, maar heeft hij zijn directe omgeving laten weten dat hij graag de overstap naar Ajax maakt. Eerder deze zondag meldde VI al dat een zaakwaarnemer van de Georgiër was gearriveerd in Nederland om te praten over een overstap van zijn cliënt naar de Johan Cruijff ArenA.