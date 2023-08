Vijf PSV-fans verdacht van ernstige mishandeling van 32-jarige Oostenrijkse man

Vijf PSV-fans worden verdacht van het aanvallen van een 32-jarige man uit Graz. Na de gewonnen wedstrijd tegen Sturm Graz (1-2), rond klokslag 23.15 uur, zou een Oostenrijker ernstig gewond zijn geraakt nadat hij geschopt en geslagen werd door Nederlandse voetbalfans. Dat meldt onder meer de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung.

De krant schrijft dat de voetbalavond op één incident na rustig zou zijn verlopen. In de Schmiedgasse ging het echter toch mis. Vijf Nederlandse voetbalfans zouden een 32-jarige man uit Graz ernstig in het gezicht hebben geblesseerd, waarna het slachtoffer met verwondingen naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Een directe klopjacht van de Oostenrijkse politie leidde naar vijf verdachten, allemaal tussen de achttien en 22 jaar oud. De PSV’ers werden via een tolk ondervraagd, maar hebben volgens Kleine Zeitung nog geen bekentenis afgelegd. Inmiddels zijn de mannen aangemeld als verdachten bij de politie in Graz.

Het is verder nog onduidelijk hoe het incident tot stand zou zijn gekomen. Er waren in totaal achthonderd PSV-fans afgereisd naar Oostenrijk om de return tegen het Oostenrijkse Sturm Graz te mogen aanschouwen. Kleine Zeitung meldt dat de politie ‘in principe’ tevreden was over het verloop van de voetbalavond, op dat ene incident na.