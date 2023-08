Vincent Schildkamp irriteert Brian Brobbey: ‘Je kunt wel door blijven vragen, maar ik zeg…’

Brian Brobbey verscheen zaterdagavond met een kater voor de camera van ESPN na het uitduel van Ajax met Excelsior (2-2). De spits van Ajax scoorde in de eerste helft, maar hielp na rust ook een uitgelezen mogelijkheid om zeep. Het gedram van verslaggever Vincent Schildkamp over die gemiste kans leidde na afloop overduidelijk tot irritatie bij Brobbey.

Brobbey kreeg na 55 minuten voetballen bij een 2-1 achterstand een enorme kans om te scoren. De aanvaller kon na een voorzet van Owen Wijndal vrij inkoppen op een meter of zes van het doel van Excelsior, maar zijn inzet ging uiteindelijk naast. Schildkamp vroeg een teleurgestelde Brobbey na afloop ‘wat het toch is met dat koppen’. “Ik moet die bal gewoon scoren. Simpel”, reageerde de spits van Ajax kortaf doch zelfbewust.

Artikel gaat verder onder video

“Aan de voorzet van Wijndal mankeerde weinig”, zei Schildkamp vervolgens, om Brobbey iets meer te ontlokken: “Ja, wat ik zeg: ik moest die bal er gewoon in koppen. Simpel.” Vervolgens toonde ESPN de gemiste kans op beeld aan Brobbey. Schildkamp: “Hier zien we nogmaals die kans. Wijndal speelt zich vrij aan de linkerkant. De loopacties en het vrijkomen voor het doel zijn prima verzorgd. Is het voor jouzelf dan ook extreem teleurstellend dat je dit niet omzet in doelpunten?”

Brobbey was het gedram van de verslaggever vervolgens zat. “Ja, natuurlijk. Ik moet die bal er gewoon in koppen. Wat ik net al zei: simpel. Je kunt wel door blijven vragen, maar ik zeg: ik moet die bal er gewoon in koppen. Simpel”, reageerde de spits. Schildkamp stelde Brobbey vervolgens nog de vraag of concurrentie hem over het algemeen sterker maakt, refererend aan de komst van Chuba Akpom naar Ajax. “Ja”, was de korte, veelzeggende reactie van Brobbey. “Daar ga je mee aan de slag?”, luidde de laatste vraag van Schildkamp, waarna Brobbey opnieuw kortaf reageerde met “Ja.”