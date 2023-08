Voormalig Ajax- en Twente-keeper Nick Hengelman voorspelt de kampioen van de Eredivisie

Het seizoen van de Eredivisie staat op het punt van beginnen! Het duurt nog wel even voordat de kampioen gekroond gaat worden, maar toch gaan we voorspellen wie aan het langste eind trekt. Wordt het weer Feyenoord, gaat de titel naar PSV of weet Ajax toch te verrassen? In de FCUpdate Seizoensopening pakken host Stan Timmerman, hoofdredacteur Dominic Mostert en oud-doelman Nick Hengelman hun glazen bol erbij. Beluister de hele podcast op Spotify of bekijk het fragment op Youtube!

YouTube: Voorspelling: dit wordt de kampioen van de Eredivisie! FCUpdate Podcast