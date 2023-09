Voormalig Oranje-doelman Jan Jongbloed op 82-jarige leeftijd overleden

Jan Jongbloed is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt ESPN. De voormalig doelman van het Nederlands elftal, die de keeper was tijdens de WK's van 1974 en 1978, was al enige tijd ziek. Jongbloed is op Pim Doesburg na de voetballer met de meest gespeelde Eredivisiewedstrijden (686).

Jongbloed stond bekend om zijn gedurfde speelstijl, maar toen hij op jonge leeftijd begon met voetballen had het er helemaal niet veel van weg dat hij furore zou gaan maken als doelman. Pas als A-junior besloot hij te gaan keepen. Jongbloed maakte in 1959 de overstap van VVA naar DWS, waarvoor hij meer dan 350 wedstrijden zou keepen. Jongbloed stond tussen 1972 en 1977 onder contract bij FC Amsterdam. In die periode nam hij met het Nederlands elftal deel aan het WK van 1974. Dat hij eerste doelman was op dat toernooi, was een grote verrassing. In de jaren ervoor werd hij immers lang niet opgeroepen. Mede door zijn voetballende kwaliteiten raakte toenmalig bondscoach Rinus Michels tóch overtuigd.

Nederland reikte in dat jaar tot de finale van het WK, maar verloor daarin van West-Duitsland. Ook de eindstrijd in 1978 in en tegen Argentinië ging verloren. Jongbloed zou uiteindelijk slechts 24 keer onder de lat staan bij het Nederlands elftal. Hij kwam in zijn loopbaan ook nog uit voor Roda JC en Go Ahead Eagles. In 1974 had hij de kans om FC Amsterdam in te ruilen voor Ajax, maar dat aanbod sloeg hij af. Het verhaal gaat dat hij zijn vrije visdag niet wilde opofferen voor een extra trainingsdag. Jongbloed beëindigde zijn profloopbaan toen hij 45 jaar was, vanwege een hartinfarct tijdens de competitiewedstrijd HFC Haarlem - Go Ahead Eagles.