VS uitgeschakeld: beslissende strafschop een millimeter over de lijn, rampzalig afscheid Rapinoe

De Verenigde Staten gaat de wereldtitel niet prolongeren op het WK voor vrouwen. Na een 0-0 gelijkspel volgde een krankzinnige strafschoppenserie, waarin Zweden te sterk was. Daardoor grijpt de VS voor het eerst ooit naast een podiumplek op het WK. Gedurende grote delen van de de reguliere speeltijd en de verlenging was de VS de bovenliggende partij, maar dat mocht niet baten.

Zweden en de VS waren twee van de titelfavorieten op het WK; in de groepsfase maakte Zweden (negen punten) meer indruk dan de regerend wereldkampioen, die met de hakken over de sloot de groepsfase overleefden (vijf punten). Zweden zal vooraf het gevoel hebben gehad dat er iets te halen viel, maar toch waren de betere kansen in de eerste helft voor Team USA. Trinity Rodman was dreigend en creëerde een aantal kansen voor zichzelf, terwijl Lindsey Horan op de lat kopte na een corner.

Ook in de tweede helft werd niet gescoord, al waren daar wel kansen toe. Acht minuten na de pauze dwong Horan de uitblinkende Zweedse keeper Zecira Musovic tot een knappe reflex in de benedenhoek. Een kopkans was daarna niet besteed aan Alex Morgan en kort voor tijd liet de Zweedse invaller Sofia Jakobsson een goede kans liggen om een verlenging af te wenden. In de verlenging was de VS het meest dreigend, maar wederom bleven doelpunten uit.

De eerste vijf penalty's - drie van de VS, twee van Zweden - waren allemaal feilloos raak. Maar daarna volgden vier missers op rij. De Zweedse rechtsback Nathalie Björn schoot over het doel en meteen daarna deed Megan Rapinoe hetzelfde. Dat was haar laatste actie als voetballer, want ze kondigde aan te stoppen na het WK. Vervolgens miste ook Rebecka Blomqvist (haar inzet werd gekeerd door Alyssa Naeher) en dus kon Sophia Smith het afmaken. Maar zij schoot naast. Daarna scoorde Hanna Bennison en opvallend genoeg gaf de VS de beurt al aan keeper Naeher, die scoorde. Magdalena Eriksson maakte vervolgens geen fout voor Zweden, waarna Kelley O'Hara op de paal schoot.

Lina Hurtig mocht aanleggen voor de beslissende penalty. Spectaculair genoeg bracht Naeher redding, maar belandde de bal daarna toch achter de lijn. Het duurde 25 seconden voordat scheidsrechter Stéphanie Frappart het signaal kreeg dat de bal inderdaad de doellijn was gepasseerd. Uit de beelden van de doellijntechnologie bleek dat de marge minimaal was. Het WK krijgt dus een nieuwe winnaar, nadat Team USA de vorige twee edities op zijn naam schreef.

The US women have been knocked out of the World Cup!



Megan Rapinoe was a major reason they lost.

She absolutely shanked her penalty kick.



The keeper didn't have to make a save 😂 pic.twitter.com/ac48i3KERZ — 1776 (@TheWakeninq) August 6, 2023

𝐕𝐀𝐑 𝐃𝐑𝐀𝐌𝐀 😲



The moment referee Stéphanie Frappart tells Lina Hurtig that her goal has gone over the line meaning that Sweden dumps out defending champions USA 5-4 on penalties! #FIFAWWC #beINWWC23 #beINSPIRED pic.twitter.com/T915Ls7KCO — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 6, 2023