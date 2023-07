Alex Morgan maakt grote indruk in minuut 14, maar veel minder in minuut 43

De Verenigde Staten is met een eenvoudige overwinning begonnen aan het WK. De regerend wereldkampioen versloeg Vietnam met 3-0 door twee doelpunten van Sophia Smith en een treffer van Lindsey Horan. De assist van Alex Morgan bij de 1-0 was een van de hoogtepunten van de wedstrijd.

Morgan kreeg de bal in de veertiende minuut strak aangespeeld van Lindsey Horan en verlengde het leer meteen met de hak. Haar slimme actie werd op waarde geschat door Smith, die was doorgelopen en voor de 1-0 zorgde. Een half uur later had Morgan de kans om zelf op het scorebord te komen, maar haar penalty was ondermaats en bleek een prooi voor keeper Kim Thanh Tran Thi.

In de zevende minuut van de blessuretijd maakte Smith er 2-0 van. Interessant om te zien was dat scheidsrechter Bouchra Karboubi het publiek daarvan op de hoogte stelde via haar microfoon, zoals scheidsrechters tijdens het WK doen om hun beslissingen toe te lichten. Karboubi deed hetzelfde toen ze de penalty voor de VS aankondigde. Dertien minuten voor tijd maakte Lindsey Horan er 3-0 van.

De Verenigde Staten gaan dankzij de overwinning aan kop in de groep van het Nederlands elftal. Zondag openen de Oranje Leeuwinnen het WK met een wedstrijd tegen Portugal.

