Opstelling Oranje tegen de Verenigde Staten: Jonker moet één wijziging doorvoeren

De opstelling van Oranje voor de WK-kraker tegen de Verenigde Staten is bekend. Bondscoach Andries Jonker moet het stellen zonder Lineth Beerensteyn, die wordt vervangen door Katja Snoeijs. Verder is de opstelling ongewijzigd ten opzichte van het openingsduel met Portugal (1-0 zege). Het duel begint om 03.00 uur in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington.

Dat Beerensteyn niet meedoet, is geen verrassing. De aanvaller liep kort voor het einde van de wedstrijd tegen Portugal een enkelblessure op, waarna bondscoach Jonker de kans op 'drie procent' schatte dat ze het duel met de VS zou halen.

Jonker liet op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd evenwel weten zijn ploeg niet te willen aanpassen. "Er is geen reden om te wisselen of om iets te veranderen en te gaan verdedigen. Dat zou je doen als je bang bent, maar we zijn helemaal niet bang. We gaan vooral uit van onszelf."

Jonker zei alle opties door te nemen met de staf. "Maar we willen geen concessies doen aan onze opvatting, omdat we vol op de aanval willen en kunnen spelen. Niet omdat ik dat zo graag wil, maar omdat dat past bij deze groep. Daar ligt de grootste kwaliteit."

De Verenigde Staten en Oranje wonnen allebei hun openingswedstrijd op het WK. De opstelling van Team USA is onveranderd ten opzichte van de wedstrijd tegen Vietnam (3-0). Oranje hoopt na de verloren WK-finale van vier jaar geleden en de verloren kwartfinale bij de Olympische Spelen in Tokio nu eindelijk af te rekenen met de VS.

Opstelling Verenigde Staten: Naeher; Dunn, Girma, Ertz, Fox; Sullivan, Horan, DeMelo; Smith, Morgan, Rodman

Opstelling Oranje: Van Domselaar; Spitse, Van der Gragt, Janssen; Pelova, Roord, Groenen, Van de Donk, Brugts; Snoeijs, Martens