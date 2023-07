Andries Jonker komt met update over blessure Lineth Beerensteyn: 'Drie procent kans'

Bondscoach Andries Jonker heeft tegenover de camera's van ESPN een update gegeven over de blessure van aanvaller Lineth Beerensteyn. De spits van Juventus moest tijdens het openingsduel tegen Portugal (1-0 winst) kort voor het einde met een enkelkwetsuur naar de kant, maar komt op het WK mogelijk nog in actie voor Nederland.

De eerstvolgende wedstrijd tegen de Verenigde Staten komt normaal gesproken te vroeg voor Beerensteyn, geeft Jonker aan. Hij acht de kans "drie procent" dat hij tegen de regerend wereldkampioen over haar kan beschikken. "Er zijn soms situaties waarin je denkt: hé, dat is zeer verrassend, de hele situatie keert zich ten goede". vervolgt Jonker. "Dan zijn we niet malle Pietje en stellen we haar gewoon op. Alleen: daar ziet het niet naar uit."

Toch heerst in het Oranjekamp vooral opluchting dat de blessure niet ernstiger is dan aanvankelijk gevreesd. "We hebben in ieder geval hoop dat ze dit toernooi nog in actie komt", zegt Jonker.

Voor Beerensteyn komt de blessure op een uiterst vervelend moment. De rappe aanvaller veroverde bij afwezigheid van de zwaar geblesseerde Vivianne Miedema voor het eerst een basisplaats op een eindtoernooi. Met Lieke Martens vormde ze in het eerste duel het aanvalsduo in het 3-5-2-systeem waarin Jonker zijn Leeuwinnen laat aantreden. Mocht Beerensteyn het duel met de VS inderdaad niet gaan halen, dan lijkt Jonker een keuze te moeten maken tussen Renate Jansen (FC Twente) en Katja Snoeijs (Everton) voor de positie naast Martens.