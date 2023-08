De Oranje Leeuwinnen wonnen zaterdagnacht van Zuid-Afrika in de achtste finale van het WK. Lineth Beerensteyn maakte halverwege de tweede helft de 2-0, al was dat vooral te danken aan een blunder van keeper Kaylin Swart. Die verkeek zich volledig op het harde schot. Eerder in de wedstrijd had Jill Roord de score al geopend voor Oranje.

Daar is de 2-0. De keeper van Zuid-Afrika verslikt zich in een uithaal van Lineth Beerensteyn #NEDRSA #FIFAWWC pic.twitter.com/krkWRwLo5k — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 6, 2023