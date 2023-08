Teleurstelling maakt plaats voor woede in Oranje-kamp: 'Ongelooflijk'

Teleurstelling overheerst in het Oranje-kamp na de uitschakeling op het WK. Bij Lineth Beerensteyn borrelt na de 2-1 nederlaag tegen Spanje ook een gevoel van woede op. De 26-jarige aanvaller voelt zich bestolen omdat zij in de 61ste minuut geen penalty kreeg.

Stéphanie Frappart wees naar de stip toen Beerensteyn in het vijandelijke strafschopgebied naar de grond ging, maar kwam na een VAR-ingreep op haar beslissing terug. Daar heeft Beerensteyn geen goed gevoel aan overgehouden. "Zeker ook omdat hij aan de andere kant wel heel erg makkelijk werd gegeven", doelt zij in gesprek met De Telegraaf op de penalty die Spanje kreeg na een handsbal van Stefanie van der Gragt.

Artikel gaat verder onder video

Waar Frappart de penalty introk, had dat volgens Beerensteyn niet moeten gebeuren. "Ik sneed in het strafschopgebied voorlangs die verdedigster en versnelde. Zij wist dat ik er al voorbij was en gaf mij vol een duw in de rug", zegt de aanvaller, die uit balans raakte door de duw. Het was volkomen terecht dat de scheids een strafschop gaf."

Dat de VAR ingreep, is volgens Beerensteyn 'ongelooflijk'. Het stond nog 0-0 in Wellington toen Oranje de strafschop niet kreeg. "Als wij die penalty krijgen, had het een heel andere wedstrijd kunnen worden", stelt Beerensteyn.

Andries Jonker dacht aanvankelijk dat de arbitrage een goede beslissing had genomen door de beslissint terug te draaien. "Op het veld kan je het maar één keer zien. Toen dacht ik: Scheids je doet het fout, het is geen strafschop. Maar net heb ik hem 27 keer in de herhaling gezien en nu denk dat de VAR het fout heeft gedaan", aldus de bondscoach, die vindt dat het penaltymoment niets afdoet aan de Spaanse zege.