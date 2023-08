Beerensteyn stoorde zich aan 'grote mond' Amerikaanse vrouwen: 'Yes! Doei Amerika'

De Amerikaanse voetbalvrouwen staan in Nederland bekend als arrogant en dat werd bevestigd door een video, die na de WK-uitschakeling van de VS viral ging in het buitenland. Maar ook bij de speelsters van het Nederlands team is dat gevoel er zeker, zo blijkt uit de harde woorden van Lineth Beerensteyn.

De speelster van het Nederlands elftal ging tijdens de persconferentie desgevraagd in op de uitschakeling van Amerika, een van de topfavorieten voor de WK-winst. “Wat ik dacht toen ze eruit lagen? Yes! Doei Amerika”, wordt ze geciteerd door De Telegraaf. “Ze hadden een grote mond en spraken al veelvuldig over de finale. Maar je moet het eerst in de wedstrijden daarvoor laten zien, voordat je praatjes hebt. Voor mij is het een opluchting dat ze eruit liggen en ik hoop dat ze hiervan hebben geleerd.”

Beerensteyn sprak ook met respect over Amerika, maar blijft ook bij wat ze eerder zei. “Ik wil niet beledigend overkomen. Ik heb nog altijd veel respect voor ze”, benadrukte ze even later ook. “Maar als ik hun was zou ik dit meenemen naar een volgend toernooi: praat niet over zaken die nog heel ver voor je liggen. Ik hoop dat ze daarvan zullen leren.”

