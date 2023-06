EGS'20 geeft tekst en uitleg na gestaakt duel Oranje Leeuwinnen door stenen en stukjes glas op veld

De amateurclub EGS’20 ging donderdagmiddag diep door het stof toen de staf van de Oranje Leeuwinnen merkte dat er stenen en stukjes glas op het speelveld lagen. De bedoeling was dat de ploeg van Andries Jonker op de grasmat van de club uit Escharen een oefenwedstrijd zou spelen tegen de Oranje Leeuwinnen Onder 19, maar dat kon dus niet doorgaan. Personeel van de amateurclub is in zak en as na de gebeurtenis.

Nadat spelers en stafleden voorafgaand aan het duel nog het veld speelklaar aan het maken waren, besloot de medische staf van Oranje dat het te gevaarlijk zou zijn om op de grasmat te spelen. Zo gingen de Oranje Leeuwinnen terug naar het spelershotel in Horst aan de Maas, waar de wedstrijd wél doorgang kon vinden.

Paul de Klein, lid van het onderhoudsteam van EGS’20, geeft uitleg hoe het mis is kunnen gaan. “We dachten het veld te hebben schoongemaakt. Maar de droogte heeft het zand en glas als het ware omhoog gedrukt. Bij een nieuw veld met schone grond kan dit niet gebeuren en heb je het probleem niet”, begint hij tegenover De Telegraaf. “Maar op oude grond, die weliswaar gezeefd is, kunnen in het ergste geval bij aanhoudende droogte ‘onreinheden’ naar boven worden gedrukt. Het is domme pech.”

Er werden vaker jeugdinterlands gespeeld in Escharen, en die verliepen volgens De Klein altijd vlekkeloos. De clubman ziet met pijn in het hart hoe de Oranje Leeuwinnen de bus instappen om terug te reizen naar Horst aan de Maas. “We hebben al twee jaar goed samengewerkt met de bond en dat is altijd naar tevredenheid gelopen. Het is voor ons nu zaak om het vertrouwen weer terug te winnen”, vertelt De Klein.