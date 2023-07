Miedema volgt discussie Oranje Leeuwinnen op afstand: 'Kijk, in een ideale wereld...'

Vivianne Miedema had liever gezien dat de wedstrijd tussen de Oranje Leeuwinnen en de U18 van De Volewijckers voor iedereen te zien was geweest. De topspeler moet het WK zelf missen vanwege een knieblessure, maar volgt haar ploeggenoten natuurlijk op de voet. Dat schrijft ze in haar column voor het Algemeen Dagblad.

"Op afstand heb ik de discussie gevolgd over de oefenwedstrijd die ze hebben gespeeld tegen de jongens van De Volewijckers onder 18", laat Miedema weten over de door de Leeuwinnen met 2-1 gewonnen wedstrijd. "Er was geen pers en publiek welkom om negatieve reacties te voorkomen. Kijk, in een ideale wereld zou die wedstrijd natuurlijk gewoon toegankelijk zijn geweest voor iedereen. Maar heel eerlijk: zover zijn we nog niet met de acceptatie van het vrouwenvoetbal."

Toch stipt Miedema ook een probleem aan in het vrouwenvoetbal en steunt ze de KNVB in de beslissing om de wedstrijd achter gesloten deuren te spelen. "Ook de 2-1 overwinning was voor de grootste pessimisten reden om de prestaties van Oranje onderuit te halen. We zouden het niet waard zijn om voor Oranje te spelen. Eigenlijk moet je daar natuurlijk lak aan hebben, maar ik snap wel dat de KNVB in aanloop naar het WK niet wil dat speelsters een bak negativiteit over zich heen krijgen."

Miedema vindt ook dat men moet stoppen met het vergelijken van mannenvoetbal en vrouwenvoetbal. Het spel van ons zal nooit zo snel worden als bij de mannen. Net zoals er bij vrouwentennis nooit zo hard geslagen wordt als bij de mannen. Net zoals er bij vrouwenwielrennen nooit zo hard gereden zal worden als bij de mannen. Die wedstrijd tegen de jongens van De Volewijckers was vooral een mooie fysieke test. Uiteindelijk zal iedereen er wel aan kunnen wennen."