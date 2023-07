Oranje Leeuwinnen pakken punt tegen Verenigde Staten dankzij sterke eerste helft

Het Nederlands vrouwenelftal heeft een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen de Verenigde Staten op het WK. De ploeg van Andries Jonker kwam via Jill Roord op voorsprong in Wellington, maar kon niet voorkomen dat Lindsey Horan de 1-1 maakte. Daarna was de VS het meest nadrukkelijk op zoek naar de 2-1, dus zal Oranje zich gelukkig prijzen met het gelijkspel. Beide teams hebben nu vier punten verzameld in Groep E.

Oranje leidde bij rust met 0-1 en daar viel eigenlijk niet zoveel op af te dingen. De Leeuwinnen voetbalden, na een moeizaam begin, comfortabel en hoefden achterin weinig toe te staan. Het eerste echte gevaar van Oranje leverde in de zeventiende minuut meteen een doelpunt op. Victoria Pelova liet in eerste instantie na om de trekker over te halen in het strafschopgebied en zag een zijwaartse pass onderschept worden. Ze kreeg daarna de bal terug en bediende Roord, die aan de rand van het strafschopgebied met een laag schot de linkerhoek vond.

In de tweede helft slopen wat slordigheden in het spel van Oranje, waardoor de VS steeds gevaarlijker werd. Na ruim een uur kwam de regerend wereldkampioen langszij. Lindsey Horan liep naar de eerste paal na een corner, kwam voor Spitse en kopte raak. Daphne van Domselaar kon niet meer bij de bal. Daarna dacht Alex Morgan de 2-1 te maken, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Oranje beperkte zich daarna vooral tot tegenhouden, al kwam er nog wel een goede kans op een zege. Esmee Brugts was het eindstation van een vlotte combinatie; verdediger Julie Ertz voorkwam met een uiterste ingreep dat Brugts maakte. Daarna voerde de VS de druk op en was Trinity Rodman dicht bij een treffer, maar het bleef 1-1. Oranje kon dus geen revanche nemen op de VS voor de nederlagen op het vorige WK en op de Olympische Spelen, maar is wel dicht bij een plek in de volgende ronde.