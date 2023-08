Waarom wordt Santa Coloma - AZ niet uitgezonden op tv, zo kijk je naar de livestream

AZ hoopt donderdagavond tegen Santa Coloma een eerste stap te zetten richting de laatste voorronde van de Conference League. De wedstrijd begint om 19.00 uur in Andorra. Het duel wordt niet uitgezonden op tv, maar is wel te bekijken via een livestream.

Waar kun je kijken naar Santa Coloma - AZ?

Nederlandse fans kunnen de wedstrijd volgen via Pay Per View. Via deze link kan de wedstrijd aangekocht en bekeken worden. De kosten om de livestream te kunnen bekijken zijn 9,95 euro. Ook kun je de wedstrijd volgen in ons liveverslag.

Waarom wordt Santa Coloma - AZ niet uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

De uitzendrechten zijn in deze fase van de Europese voorronde in handen van de thuisspelende club. Ondanks interesse vanuit een Nederlandse broadcaster, is het niet tot een akkoord gekomen met de partij die de rechten bezit.

Wat is de opstelling van AZ?

De meest opvallende basisklant bij AZ is linksback David Møller Wolfe, die Milos Kerkez moet vervangen. De volledige opstelling vind je hieronder.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Hatzidiakos, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Lahdo, Pavlidis, Karlsson.