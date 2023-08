AZ geeft fans slechts één moment om te juichen na betalen 10 euro

AZ heeft in de derde voorronde van de Conference League met pijn en moeite afstand genomen van het nietige FC Santa Coloma. De Alkmaarders boekten een voorzichtige 0-1 zege in een geenszins verheffend duel. In het nationaal stadion van Andorra op ruim duizend meter hoogte kroonde Yukinari Sugawara zich met een toevalstreffer tot goudhaantje tegen de recordkampioen van de dwergstaat.

Het contrast met amper drie maanden geleden was immens. Toen streed AZ met onder andere Beukema, Kerkez en Reijnders tegen West Ham United voor een finaleplaats in de Conference League. Inmiddels is dat drietal vertrokken én begon voor de Alkmaarders te midden van de Pyreneeën een nieuwe Europese campagne tegen de nummer drie van Andorra.

Artikel gaat verder onder video

AZ won in de voorbereiding achtereenvolgens van Club Brugge, Southampton en Bologna, maar tegen FC Santa Coloma leek de ploeg geen enkele urgentie te voelen om het tweeluik in een vroeg stadium te beslissen. De ploeg van trainer Jansen vond door de vele slordigheden nauwelijks een gaatje in de Andorrese defensie.

De thuisploeg speelde daarentegen met lef en deelde bij tijd en wijle een speldenprikje uit. Een inspiratieloos AZ leek geruime tijd geen aanspraak te maken op de openingstreffer. Een toevalligheid dat een vrije trap van Sugawara via de Andorrese muur in het doel plofte, voorkwam echter een kwartier voor tijd een Alkmaarse afgang. Volgende week donderdag moet AZ de klus in de return - in het eigen AFAS Stadion - zien te klaren.

Fans klagen op Twitter

De ontmoeting tussen Santa Coloma en AZ werd niet uitgezonden op televisie. Fans en liefhebbers moesten tien euro neertellen om de wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League alsnog live te bekijken. De stream zorgde hier en daar voor ergernis. Het veldspel van AZ eveneens.