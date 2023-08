Wesley Sneijder zet streep door Ajax-terugkeer: ‘Ze geven me geen gevoel van thuiskomen’

Ajax-trainer Maurice Steijn sloot dinsdagmiddag tijdens de Open Dag in de Johan Cruijff ArenA niet uit dat Wesley Sneijder wordt toegevoegd aan zijn technische staf, maar de oud-speler lijkt zelf op Instagram een flinke streep door een rentree in Amsterdam te zetten. Volgens de recordinternational heeft zijn oude club ‘eenzijdig’ de gesprekken ‘on hold’ gezet en geeft die beslissing hem het gevoel dat men niet per se op hem zit te wachten.

Terwijl directeur voetbalzaken Sven Mislintat de afgelopen weken al druk bezig was de Ajax-selectie te versterken, sijpelde in de media het gerucht door dat Sneijder mogelijk zou terugkeren in Amsterdam. Voor de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale zou in de hoofdstad een rol als assistent-trainer in de maak zijn. Ajax-trainer Steijn bevestigde dinsdagmiddag dat de club inderdaad gesprekken heeft gevoerd met Sneijder. “We hebben met Wesley gesproken omdat het verzoek met name bij hem vandaan kwam. Hij wil zich volledig storten op het trainersvak”, legde Steijn uit voor de camera van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

De kersverse hoofdtrainer van de Amsterdammers voegde eraan toe dat de gesprekken met Sneijder even on hold zijn gezet. Volgens de voormalig Oranje-international is dat een eenzijdig besluit geweest. “Zoals jullie weten heb ik de afgelopen maanden met Ajax gesproken over een terugkeer in de technische staf”, richt Sneijder zich op Instagram tot de Ajacieden. “Dit in combinatie met mijn beginnende trainersopleiding bij de KNVB en mijn brandende verlangen om iets terug te doen voor mijn club Ajax. Niet alleen wanneer het goed gaat, maar juist bij tegenwind. Ajax heeft nu eenzijdig de gesprekken ‘on hold’ gezet.”

Dat besluit is bij Sneijder niet goed gevallen. “Dit geeft mij geen basis voor samenwerken en zeker niet het gevoel van thuiskomen in een warm bad bij mijn jeugdliefde. Ajax kiest voor een koers die ver weg staat van het DNA waarin ik ben opgeroeid. Ik hoop dat dit leidt tot succes en ik wens ook oprecht iedereen bij Ajax het allerbeste. Uiteraard zal ik Ajax als fan blijven volgen. Eens een Ajacied. Altijd een Ajacied.”