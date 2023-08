Wieffer geeft met zelfkritisch interview signaal af aan Slot

Mats Wieffer is teleurgesteld over het gelijke spel van Feyenoord tegen Fortuna Sittard (0-0), maar baalt nog meer van zijn eigen vorm. De middenvelder heeft moeite om zijn draai te vinden op het middenveld en legt bij ESPN uit waarom dat komt.

"Ik ben nog niet de Mats die ik vorig jaar was, een beetje zoekende nog", is de middenvelder eerlijk tegenover verslaggever Sinclair Bischop. "Ik speel iets anders dan vorig jaar, daar moet ik heel erg aan wennen. Op het laatst speel ik iets meer als nummer zes en dat bevalt mij ook beter", zegt Wieffer, die daarmee aangeeft dat hij momenteel niet op zijn beste positie wordt gebruikt bij Feyenoord. "Het loopt gewoon niet. Ik val over de bal heen en dat soort dingen. Ik weet niet waar het aan ligt, maar de afgelopen wedstrijden is het gewoon niet goed genoeg."

"Ik ben nu zoekende, daar heb ik moeite mee", besluit Wieffer. Analist Karim El Ahmadi geeft aan dat hij Wieffer ook het beste vindt als nummer zes op het middenveld, waardoor het spel meer bij hem zou beginnen. Vorig seizoen, toen Wieffer het middenveld vormde met Orkun Kökcü en Sebastian Szymanski, speelde Wieffer wel als de meest verdedigende middenvelder.

Het is niet de eerste keer dat Feyenoord niet in eigen huis van Fortuna Sittard weet te winnen, want vorig seizoen eindigde dit duel ook in een gelijkspel: "Thuis van Fortuna Sittard moet je winnen, dat weten we maar al te goed. We krijgen natuurlijk snel rood, dat helpt niet mee. Dan moet die goed vallen. We hebben niet heel veel meer gecreëerd. Het is wel een valse start ja."