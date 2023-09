Wilfred Genee: 'Er zijn drie mensen huilend het pand uit gelopen'

Talpa organiseerde woensdag de nodige screentests om (potentieel) nieuw tv-talent te testen. Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee speelde een belangrijke rol bij de screentests: hij gaf begeleiding aan de deelnemers en werd zelf ook geïnterviewd door ze. In het item In de Wandelgangen vertelt hij aan voormalig wielrenner Roxane Knetemann dat niet iedereen even blij was met zijn stijl. Maar met name Rutger Castricum, die ook aanwezig was bij de screentests, zou de deelnemers van hun stuk hebben gebracht.

"We hadden vandaag allemaal screentesten. Je moest eerst een quiz doen, daarna moest je mij interviewen en daarna kwam als verrassing Rutger Castricum binnen. Die zaagde je tot aan je enkels af. Dat is ontzettend leerzaam, maar er zijn drie mensen huilend het pand uit gegaan", lacht Genee in het gesprek met Knetemann. "Ja. Ik was heel vriendelijk, maar je weet hoe Rutger is."

"Ik vond van mezelf dat ik heel toeschietelijk was, maar ik heb van de mensen daar gehoord dat ik toch nog best lastig was", vervolgt de presentator van Veronica Offside en Vandaag Inside. "Tijdens het interview vraag ik bijvoorbeeld: waar wil je naartoe, wat is de kern van je vragen, waar wil je eruit hebben? Dat is toch alleen maar goed, dan help je iemand toch?"

