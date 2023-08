'Wouter Burger kan stap maken naar Engeland; Feyenoord profiteert mee met transfer'

De prestaties van Wouter Burger bij FC Basel zijn niet onopgemerkt gebleven. De oud-Feyenoorder, die afgelopen jaar de halve finale van de Conference League wist te halen, staat concreet in de belangstelling van het Engelse Stoke City. Er zou een miljoenenbod op tafel liggen om de middenvelder over te nemen.

Dat weet het doorgaans goed geïnformeerde Feyenoord-medium 1908.nl woensdagavond te melden. Stoke City, spelend op het tweede niveau van Engeland, zou ver willen gaan voor de komst van de middenvelder. De club heeft een vierjarig contract voor hem klaarliggen en is zoals gezegd ook al met een miljoenenbod gekomen.

Burger, die nog tot medio 2025 onder contract staat bij Basel, is in Zwitserland uitgegroeid tot een uitstekende speler. De Nederlander speelde tot dusverre 87 officiële wedstrijden in dienst van de club en wist daarin zes keer te scoren. De waarde van Burger wordt geschat rond de vierenhalf miljoen euro.

Stoke bungelt na de degradatie in seizoen 2017/2018 al enkele jaren in de onderste regionen van de Championship. In vijf jaar eindigden The Potters nooit hoger dan een veertiende plek in de competitie. Mocht Burger een overstap maken naar Engeland, profiteert Feyenoord ook. De Rotterdammers bedongen twee jaar geleden een doorverkooppercentage van tien procent over de netto winst.