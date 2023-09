Ajax-fans zijn niet blij: 'Stewards, catering, vrijwilligers al ingehuurd'

Niet alleen de club Ajax, maar ook de Supportersvereniging Ajax is ontevreden over het voornemen om de wedstrijd tegen Feyenoord woensdag af te maken. De supportersvereniging laat weten zonder succes contact te hebben gezocht met de KNVB over het besluit.

De vereniging stipt aan dat de supporters van FC Volendam in ieder geval gedupeerd worden, omdat de wedstrijd Ajax - FC Volendam van woensdagavond verzet moet worden. "Daarnaast gaat het ten koste van duizenden losse kaartkopers en tienduizenden seizoenkaarthouders van Ajax", luidt het statement.

“Al deze supporters hielden in hun agenda rekening met deze wedstrijd. De wedstrijdorganisatie is al opgetuigd. Alle stewards, het cateringpersoneel, de veiligheidsmensen en de vrijwilligers die horen bij de wedstrijdorganisatie, zijn al ingehuurd. Supporters maakten plannen, namen vrij van hun avonddienst en gingen uit van de wedstrijd op woensdagavond.”

“We hebben geprobeerd in contact te komen met de KNVB”, laat de supportersvereniging weten. “We blijven dit ook proberen. Tot op heden helaas zonder resultaat, aangezien niemand binnen de Zeisterbossen zijn of haar telefoon opneemt. Supportersvereniging Ajax is niet gekend in deze beslissing en betreurt dat ten zeerste.“