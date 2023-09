Ajax komt met reactie op berichtgeving over Sven Mislintat

Ajax heeft woensdagochtend een korte reactie gegeven naar aanleiding van de berichtgeving door de NOS over Sven Mislintat. De positie van de directeur voetbalzaken van de Amsterdamse club staat hevig onder druk nadat uit onderzoek van de NOS blijkt dat hij op de slotdag van de zomerse transferwindow Borna Sosa kocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in Matchmetrics, zijn scoutingssysteem.

“AFC Ajax NV was voor de aanstelling van directeur voetbalzaken Sven Mislintat door hem geïnformeerd over zijn aandeelhouderschap in Machtmetrics GmbH. Hierover zijn destijds contractuele afspraken gemaakt tussen de club en Mislintat”, meldt de nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland in een persbericht. “De clubleiding kreeg vragen over een aandeelhouderschap dat AKA Global GmbH, een adviesbureau voor professionele sporters, in Matchmetrics zou hebben verkregen. Aangezien deze zomer een door Ajax aangetrokken speler is bijgestaan door AKA Global, is de club dit nader aan het bekijken en wordt daarbij geassisteerd door externe adviseurs.”

YouTube: AJAX komt met REACTIE over directeur MISLINTAT

Artikel gaat verder onder video

Ajax schrijft bovendien dat er ook een ‘afhankelijk extern onderzoek’ zal worden uitgevoerd door een forensisch accountant. “Sven Mislintat heeft verklaard volledige medewerking te verlenen, waaronder het delen van alle relevante documentatie”, klinkt het. Het scoutingsbedrijf Matchmetrics, dat Mislintat in 2016 heeft opgericht en waar hij de grootste aandeelhouder werd ‘waardoor cruciale besluiten niet zonder hem genomen kunnen worden’, ligt sinds dinsdagavond onder een vergrootglas. Het Duitse zaakwaarnemerskantoor dat de transfer van Sosa naar Ajax mede mogelijk maakte, kreeg op 26 juni een belang van drie procent na een investering van 161.00 euro. Dat blijkt uit informatie van de NOS.

“Dergelijke zakelijke belangen moet een directeur van Ajax melden bij de Raad van Commissarissen, maar de club zegt niet op de hoogte te zijn”, schrijft de NOS. De Amsterdammers lieten dinsdag al weten dat zij dit ‘nader aan bekijken’ zijn en daarbij worden geassisteerd door ‘externe adviseurs’. De NOS deed alvast uitgebreid onderzoek naar het scoutingsbedrijf van Mislintat. “De datafabriek van Matchmetrics biedt scouts en technisch directeuren informatie, vergaard door statistiekbedrijven als Opta, over tienduizenden spelers uit alle hoeken van de wereld. Hoe hard ze rennen, hoe accuraat ze passen, waar ze lopen, hoeveel duels ze winnen. De duizelingwekkende cijferreeksen en percentages zitten fraai verpakt in een app vol kruisjes, diagrammen, looplijntjes en kleurtjes.”