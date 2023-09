Ajax krijgt duidelijkheid: 'Ik sluit een terugkeer zeker niet uit'

Joël Veltman zou het mooi vinden om in de toekomst terug te keren bij Ajax. De verdediger van Brighton & Hove Albion verlengde afgelopen zomer zijn contract bij de Engelse club, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst terugkomt naar de club waar het voor hem allemaal begon.

"Ik sluit een terugkeer zeker niet uit”, geeft de rechtsachter aan in gesprek met Viaplay. “Ik heb voor twee jaar getekend en als die verbintenis is afgelopen ben ik 33. Als ik me dan voel zoals ik me nu voel, dan weet ik niet. Het kan dan zijn, maar ook in de jaren daarna. In welke vorm het ook is. Misschien als speler, misschien als beginnend coach. Dat weet ik ook nog niet, maar het lijkt me mooi", geeft Veltman aan. "Op dit moment is het alleen nog niet aan de orde.”

Een definitieve terugkeer naar Amsterdam zit er voorlopig nog niet in, maar 9 november keert de Nederlander wel even terug in de Johan Cruijff ArenA. Dan neemt Veltman het met Brighton & Hove Albion namelijk tegen Ajax op in de Johan Cruijff ArenA: "Het zal heel speciaal worden om daar in een Brighton-shirt te spelen."

Veltman speelt inmiddels al drie seizoenen bij de Engelse club en maakte de groei van de club Brighton & Hove Albion van dichtbij mee. Het is een knappe prestatie dat de club uit het zuiden van Engeland zich in zo'n lastige competitie wist te plaatsen voor de Europa League: “We hebben een goede groep en met de trainer (Roberto De Zerbi, red) spelen we prima voetbal. Het zijn allemaal positieve dingen", besluit Veltman.