Arne Slot lacht na vraag over V/d Vaart: 'Het zal vast niks met zijn achtergrond te maken hebben, hè'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft op de persconferentie naar aanleiding van de start van de Champions League tegen Celtic moeten lachen om een vraag over Quinten Timber. Rafael van der Vaart schijnt een groot fan te zijn van de Feyenoord-middenvelder en ziet hem graag naast Frenkie de Jong in het Nederlands elftal spelen. Slot vindt het wel heel toevallig dat de vraag een speler met een Ajax-achtergrond betreft.

Timber verruilde Ajax in de zomer van 2021 transfervrij voor FC Utrecht. De middenvelder speelde zich in de Domstad in de kijker van Feyenoord en maakte een jaar na zijn vertrek uit Amsterdam de overstap naar De Kuip. Daar heeft hij zich inmiddels in de basisploeg van Slot gespeeld. De trainer koos in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard nog voor Ramiz Zerrouki, maar besloot na het teleurstellende 0-0 gelijkspel het middenveld voor het uitduel met Sparta om te gooien. Timber kreeg het vertrouwen en verdween nadien niet meer uit de basiself.

Artikel gaat verder onder video

“Rafael van der Vaart zit bij ons aan tafel. Ik heb net Quinten gesproken en Rafael ziet hem als één van de beste middenvelders. Hij ziet hem ook heel graag naast Frenkie de Jong in Oranje. Quinten was het daar natuurlijk mee eens. Hoe zit het met de trainer van Feyenoord? Is hij het daar ook mee eens?”, wilde de aanwezige Ziggo Sport-verslaggever op de persconferentie weten van Slot. De hoofdtrainer van Feyenoord schoot tijdens de vraag al in de lach. “Het zal bij Rafael niks met zijn Ajax-achtergrond te maken hebben dat hij de beste speler van Feyenoord diegene vindt met een Ajax-achtergrond”, zei Slot, die daarbij aangaf dat Timber wél uit de jeugdopleiding van Feyenoord komt.

Timber, die eveneens van de partij was op de persconferentie, gaf aan dat er nog genoeg ruimte voor verbetering is. Slot weet wat er beter kan én moet bij de middenvelder. “Als Quinten die ene actie maakt, dan zie je hoe bijzonder en speciaal hij is. Alleen ik vond, met name vorig seizoen en dit seizoen wordt het al beter, dat er teveel pauzes tussen die goede acties zaten. Ik vind dat een goede speler dat veel vaker moet laten zien. Hij is fitter geworden en daardoor is hij nu ook meer in staat om niet eens in het kwartier die bijzondere actie te laten zien, maar veel vaker.”

Quinten Timber haalt schouders op: 'Ik ben er weinig mee bezig geweest hoe hij het heeft gedaan'