Quinten Timber haalt schouders op: 'Ik ben er weinig mee bezig geweest hoe hij het heeft gedaan'

Feyenoord-middenvelder Quinten Timber is niet bezig met de opvolging van Orkun Kökçü. De international van Turkije loodste Feyenoord vorig seizoen als aanvoerder naar de eerste landstitel sinds 2017 en verdiende afgelopen zomer een transfer naar Benfica. Timber kreeg in de laatste wedstrijden het vertrouwen van Arne Slot op die positie.

“Orkun is een fantastische speler, dat is zeker waar. Maar als je het zo gaat bekijken, dan wordt het inderdaad lastig”, reageerde Timber maandagmiddag op de persconferentie naar aanleiding van het eerste Champions League-duel met Celtic op de vraag over de ‘grote schoenen’ die hij te vullen heeft in Rotterdam-Zuid. Slot was in de eerste wedstrijden van dit seizoen zoekende naar zijn ideale invulling van het middenveld. In de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard koos hij bijvoorbeeld nog voor Ramiz Zerrouki, maar de zomeraanwinst moet inmiddels al een paar weken Timber voor zich dulden.

De middenvelder, die vorig jaar de overstap maakte van FC Utrecht naar Feyenoord, ziet zichzelf echter niet als de opvolger van Kökçü. “Ik ben er weinig mee bezig geweest wie hier heeft gespeeld, hoe hij het heeft gedaan. Ik heb vorig jaar ook veel met Orkun samengespeeld. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn”, vertelde Timber. “Ik probeer het op mijn eigen manier in te vullen en probeer dat steeds beter te doen. Dat is het belangrijkste voor mij. Tegelijkertijd kan ik veel van Orkun leren. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan.”