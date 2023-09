Basisspeler van Ajax zou eigenlijk vertrekken: 'Het was bijna rond'

was deze zomer heel dicht bij een tijdelijk vertrek bij Ajax, zo erkent hij in De Telegraaf. Het was de bedoeling dat de 23-jarige keeper de Amsterdamse club op huurbasis zou verlaten, maar door de zware schouderblessure van Gerónimo Rulli werd een streep door de transfer gezet.

Gorter hoopte in de voorbereiding Rulli uit het doel te verdrijven, maar verloor de concurrentiestrijd. Toen de Amsterdammers zich versterkten met Diant Ramaj, leek een tijdelijk vertrek in de maak. “Dat Ajax me aanvankelijk wilde verhuren, snapte ik wel. Rulli is een uitstekende eerste keeper en was onomstreden. Het was in mijn belang om veel te gaan spelen en 34 wedstrijden lang mijn hoge niveau te kunnen aantikken. Het zou zonde zijn een heel seizoen op de bank te zitten”, aldus de doelman.

Halverwege augustus leek Gorter ook daadwerkelijk op weg naar de uitgang van de Johan Cruijff ArenA. “Na de wedstrijd tegen Heracles zouden de laatste plooien worden gladgestreken. Het was bijna rond. Maar vanwege de blessure van Rulli zette de trainer er een streep doorheen, omdat hij wilde dat ik bleef. Alle begrip natuurlijk, want ik had een goede voorbereiding gedraaid.”

Gorter werd binnen de lijnen gebracht door Maurice Steijn toen Rulli in de eerste speelronde geblesseerd uitviel. Sindsdien heeft de 23-jarige doelman alles gekeept. De teller staat voor hem nu op 7 wedstrijden (598 minuten), waarin hij elf doelpunten om de oren kreeg en één duel zijn doel schoon hield.