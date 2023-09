Bij Sem Steijn kan er na FC Twente - Ajax nauwelijks een lach vanaf: 'Dan doet dat wel pijn'

FC Twente boekte zondagmiddag een overtuigende 3-1 overwinning op Ajax, maar na afloop was niet elke speler van de ploeg van trainer Joseph Oosting door het dolle heen. Maurice Steijn had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de Twentse zege, maar verscheen na afloop allesbehalve met een grote glimlach voor de camera. De middenvelder van FC Twente drukte zijn vader Maurice dieper de problemen in en dat laat hem niet in de koude kleren zitten.

Ajax had na de gelijke spelen tegen Excelsior en Fortuna Sittard het een en ander recht te zetten, maar kwam er in de Grolsch Veste geen moment aan te pas. De Amsterdammers keken binnen de kortste keren tegen een 2-0 achterstand aan en mochten van geluk spreken dat de tussenstand na 45 minuten slechts 2-1 in het voordeel van de thuisploeg waas. FC Twente was heen er meester. “Ik denk dat wij sowieso wel van iedereen kunnen winnen hier. Als wij ons spel spelen en de intensiteit op de mat leggen, dan kunnen we het iedereen moeilijk maken”, reageerde Steijn na afloop voor de camera van ESPN.

“Ik ben dus niet echt verbaasd en zeker niet gezien de staat waarin Ajax nu verkeert”, vervolgde de middenvelder, die de 2-0 voor zijn rekening nam. FC Twente boekte tegen Ajax de vierde zege op rij in de Eredivisie en beleeft, ondanks de uitschakeling in de play-offs voor de UEFA Conference League, een geweldige start van het seizoen. “Iedereen werkt voor elkaar en doet wat er van hem gevraagd wordt, dat zie je heel erg. Ajax komt totaal niet in z’n spel. Wij eigenlijk wel en creëren genoeg kansen. Het had voor rust misschien nog wel meer kunnen zijn”, aldus Steijn, die met een kegel tegen de lat heel dicht bij een derde Twentse treffer was.

Waar het voor Steijn niet als een verrassing kwam dat FC Twente het Ajax zo lastig wist te maken, daar was hij wel verbaasd over de ruimte die zijn ploeggenoten en hij kregen van de tegenstander. “Als ik sommige spelers van Ajax zag en hoe makkelijk je vrijkwam… Dat mag eigenlijk niet. Ik had wel verwacht dat ik met mijn spel tot kansen zou komen vandaag, maar dit was wel heel erg”, trekt Steijn een zeer pijnlijke conclusie over de organisatie in de ploeg van zijn vader. Hoewel de 3-1 overwinning na afloop uitgebreid werd gevierd door FC Twente en de aanhang, gaat Steijn met een dubbel gevoel naar huis. “Ik heb in die zestig minuten alles gegeven en ik had er eigenlijk nog meer binnen willen schieten. Maar als ik hem toen ik eraf werd gehaald zo zie staan, dan doet dat wel pijn om te zien”, aldus de middenvelder over zijn vader.