Davy Klaassen heeft Milaan nu al betoverd: oud-Ajacied wordt aangekondigd als de Hans Klok van Inter

Daley Blind naar Bayern München, Wout Weghorst naar Manchester United. De winterse transferwindow dit jaar had nogal wat merkwaardige overschrijvingen in petto. In die categorie past de overgang van Davy Klaassen naar Internazionale perfect. De middenvelder was bij Ajax niet langer onomstreden en mocht vertrekken als zich een mooie kans zou aandienen. Die kwam er: op Deadline Day tekende Klaassen bij Internazionale. De Italianen hadden toen nog niet de tijd om hun nieuwste aanwinst uitgebreid voor te stellen, maar pakken nu uit met een bijzondere aankondigingsvideo.

In Amsterdam en omgeving zal men toch met een beetje verbazing naar de verrichtingen van Internazionale op sociale media kijken. Waar Klaassen in Nederland de laatste jaren vooral bekend stond om zijn mentaliteit en werklust en zeker niet zijn voetballende kwaliteiten, wordt hij door zijn nieuwe club neergezet als goochelaar. Klaassen behoorde afgelopen zondag voor het eerst tot de wedstrijdselectie van Internazionale, maar kwam tegen Fiorentina nog niet in actie. De fans van de verliezend Champions League-finalist zullen na het zien van onderstaand filmpje ongetwijfeld reikhalzend uitkijken naar zijn debuut…