Driessen noemt drie namen die 'minstens zo schuldig' zijn als Mislintat en Steijn

Valentijn Driessen vindt het 'bijna misdadig' hoe de naam van Ajax te grabbel wordt gegooid. Waar de Amsterdammers een jaar geleden ongelukkig waren op de transfermarkt, maakt directeur voetbalzaken Sven Mislintat volgens de journalist 'fouten in het kwadraat'. Niet alleen Mislintat en Maurice Steijn, maar ook Jan van Halst, Maurits Hendriks en Pier Eringa zijn in de ogen van Driessen 'minstens zo schuldig' aan de val van Ajax.

Het is crisis in Amsterdam nu Ajax de slechtste seizoensstart sinds 1964 beleeft. Met name Mislintat, die twaalf nieuwe (en relatief onbekende) spelers naar de Johan Cruijff ArenA haalde, moet het ontgelden. "Hoe kan Maurice Steijn hier een team van smeden als er bij een combinatie tussen een Kroaat, Nederlander en Deen een Babylonische spraakverwarring ontstaat?", vraagt Driessen zich af in zijn column in De Telegraaf.

Mislintat en Steijn liggen nu al flink onder vuur. "Maar interim-directeur Jan van Halst is als voormalig commissaris samen met directeur Maurits Hendriks (hij is plots niet meer in het camerashot met het Ajax-bestuur te vangen) en rvc-voorzitter Pier Eringa minstens zo schuldig. Zij gaven groen licht voor het experiment van Mislintat en zijn bij alle transfers betrokken geweest."

Zij staken volgens Driessen ook een mes in de rug van Edwin van der Sar op het allerlaatste moment zijn bezwaren tegen Peter Bosz als nieuwe trainer naast zich neerlegde. "Mislintat weigerde echter de gesprekken met Steijn af te breken en kreeg daarbij de steun van Hendriks, Van Halst en Eringa. Het resultaat neemt bij Ajax steeds pijnlijkere vormen aan", concludeert Driessen.