ESPN sabelt peperdure aankoop van Ajax neer: 'Hij weet bij God niet wat hij doet'

heeft zijn prijskaartje nog niet waargemaakt bij Ajax. De verdediger kwam voor minstens 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb, werd door Maurice Steijn bestempeld als een aankoop ‘waar hij mee kan leven’ en veroverde meteen een basisplek. Maar zaterdag tegen RKC Waalwijk kon Sutalo opnieuw niet imponeren.

In de pauze, bij een 1-2 stand, lichtte ESPN het optreden van de Kroaat uit. “Als de trainer vooraf zegt dat hij zoekende is naar zijn ideale centrum, nou, dan mag je weleens proberen om Sutalo er ook uit te halen. Want die speelt gewoon elke bal verkeerd”, merkte Marciano Vink op.

Mario Been ziet bij Sutalo ‘angst en twijfel’ om ploeggenoten in te spelen. “Dit is gewoon een Kroatisch international die enorm veel geld heeft gekost en die gewoon niet een bal simpel kan inspelen.” Been toont bijvoorbeeld een pass uit de negentiende minuut die Sutalo verstuurde aan Berghuis. Vanwege de strakke dekking van RKC kon Berghuis de pass niet goed aannemen en hij liet zijn onvrede blijken met een handgebaar.

“Hij speelt mensen in de dekking aan en Berghuis is daar absoluut niet tevreden mee. En als hij vrij de bal kan aannemen, stuitert de bal al twee keer bij de eerste aanname. Dan denkt hij: laat ik hem maar aan RKC geven. Hij geeft ook gevaarlijke ballen door het midden, zoals we Gaaei zagen doen (tegen Feyenoord, red.)”, aldus Been. Zo’n mislukte breedtepass van Sutalo leidde in de negende minuut tot een kans voor RKC.

De analist sloot af met harde woorden. “Hij heeft totaal geen idee waar hij staat en wat hij moet doen. Hij zet gewoon iemand van RKC vrij. Hij weet bij God niet wat hij aan het doen is en de twijfel straalt van alle kanten van hem af.” Sutalo maakte overigens ook geen goede beurt bij de 1-1 van Michiel Kramer, toen hij in het zestienmetergebied achter de alerte doelpuntmaker bleef staan.