Fabrizio Romano deelt krankzinnige schermtijd op Deadline Day: 'Probeer dit niet thuis'

Fabrizio Romano heeft enkele hectische maanden achter de rug. De bekende Italiaanse journalist hield zijn volgers dag en nacht op de hoogte van het laatste transfernieuws en maakte met name op Deadline Day overuren.

Via Instagram deelt Romano wat foto's van zijn zomer. "Sorry, ik was druk", schrijft hij. "Hoe noemen ze dat tegenwoordig? Summer dump, here we go. Dank voor jullie steun, het was een waanzinnige zomer die we samen hebben doorgemaakt. En wees er klaar voor, want het is nog lang niet voorbij."

Artikel gaat verder onder video

Op de tweede afbeelding is te zien dat Romano op 1 september, de dag waarop clubs in de grote voetballanden hun laatste aankopen konden doen, liefst 19 uur en 41 minuten op zijn telefoon zat, waarvan 17 uur en 23 minuten op socialmedia-apps.

Uit de gegevens is af te leiden dat Romano tussen ongeveer 05.00 en 08.00 uur sliep, om vervolgens vrijwel de hele dag op zijn telefoon te zitten. "Wat betreft de tweede foto: probeer dit niet thuis 📱🔞", schrijft hij. Hoewel de (bijna) twintig uur schermtijd zelfs voor Romano extreem is, is op de afbeelding te zien dat hij in de drie dagen daarvoor ook meer dan vijftien uur op zijn mobieltje zat.