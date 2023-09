Flekken geeft toe: 'Donderdag zou ik een ander antwoord geven op die vraag'

Mark Flekken geeft toe dat hij geen sterke wedstrijd keepte tegen Ierland. De doelman van Oranje oogde tegen Ierland (1-2 zege) zowel aan de bal als bij hoge ballen onzeker.

Na één minuut leidde een onzuivere inspeelpass van Flekken op Frenkie de Jong tot een zeer hachelijk moment. Er volgde een corner, die resulteerde in de 1-0. "De wedstrijd begon niet zo lekker. Mijn pass mag daar niet gespeeld worden. Dan wordt die situatie nog wel verdedigd, maar uit de hoekschop komt de ongelukkige handsbal. Dan sta je al vroeg met 1-0 achter in zo'n belangrijke wedstrijd", zegt Flekken tegen de NOS.

"Je stelt je het begin van de wedstrijd heel anders voor, maar je moet ermee leven hoe het komt", vervolgt de doelman van Brentford. "Helaas speel ik die bal in plaats van 'm in de tribune te rossen. Gelukkig hebben we het als team overleefd en een veel betere tweede helft gespeeld."

Flekken trapte na 39 minuten een bal in lichte paniek weg; in de blessuretijd van de tweede helft bokste hij een hoge bal weg, terwijl hij die ook had kunnen klemmen. Hoe dat komt? "Als je zo aan een wedstrijd begint, zit je er vanaf het begin niet lekker in. Ik moet toegeven dat ik op bepaalde momenten liever voor iets meer zekerheid ging, door de bal weg te stompen. Je probeert zo'n wedstrijd dan te overleven tot het einde."

Is het moeilijk keepen bij Oranje? "Als je me die vraag donderdag had gesteld (na de 3-0 zege op Griekenland, red.), had ik een ander antwoord gegeven. Ierland deed het heel goed in de eerste helft. Ze hebben het ons knap lastig gemaakt. Dan moet je proberen de oplossingen te vinden, maar ik vond ze niet in de eerste helft."