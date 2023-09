Gemeente Waalwijk neemt extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Ajax - Feyenoord

De gemeente Waalwijk is op z’n hoede voor het treffen tussen RKC en Ajax van komende zaterdag. Naar aanleiding van de ongeregeldheden na afloop van de afgelopen zondag gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord worden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Dat laat de gemeente Waalwijk weten aan AT5. Welke extra veiligheidsmaatregelen er precies worden genomen, is (nog) niet bekend. Wel kan er gerekend worden op extra politie-inzet. Ajax en Feyenoord troffen elkaar afgelopen zondag voor de eerste Klassieker van dit seizoen. Ajax begon nog wel aardig aan de kraker, maar keek desondanks binnen twintig minuten tegen een 0-2 achterstand aan. Feyenoord liep in de eerste helft nog uit naar 0-3, maar kreeg niet de mogelijkheid om een historische prestatie neer te zetten. Het duel werd in de tweede helft definitief gestaakt nadat er voor een tweede keer vuurwerk op het veld was gegooid.

“Door de gebeurtenissen in Amsterdam is het contact met onze partners opgeschaald en nemen we maatregelen die we nodig achten om de veiligheid en openbare orde te bewaken”, leest het op de site van de Amsterdamse nieuwszender. De gemeente Amsterdam vreesde dat het woensdagmiddag rond het restant van De Klassieker wederom uit de hand zou lopen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam had in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie besloten het gebied rond de Johan Cruijff ArenA aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. De politie maakte bekend dat er elf mensen waren aangehouden. “Tien personen omdat zij bivakmutsen bij zich hadden en één personen die nog gesignaleerd stond voor een ander feit”, valt te lezen.