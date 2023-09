Hans Kraay jr. vol verbazing: 'In de tweede helft zie je een totaal ander mens'

Hans Kraay jr. zag zondagavond een groot verschil tussen het optreden van Matthijs de Ligt in de eerste en tweede helft van de ontmoeting tussen Ierland en Nederland. De Ligt kreeg bij afwezigheid van de geblesseerde Lutsharel Geertruida weer een kans vanaf het begin, maar had het in de eerste helft erg lastig als één van de drie centrale verdedigers. Pas toen Ronald Koeman na de pauze 4-3-3 ging spelen, zagen we bij vlagen de speler die we kennen van zijn periode bij Ajax.

De Ligt maakte vorig jaar de overstap van Juventus naar Bayern München en kon in zijn eerste seizoen in Duitsland vaker wel dan niet rekenen op een basisplaats. Dat was in de eerste wedstrijden in het nieuwe seizoen wel anders. De Ligt moest daarin genoegen nemen met een reserverol en het had er niet veel van weg dat daar snel verandering in komt. Ook bij Oranje was hij veroordeeld tot de bank. De Ligt kwam in de thuiswedstrijd tegen Griekenland pas in de slotfase binnen de lijnen.

Op bezoek in Ierland mocht de oud-Ajacied zich vanaf het begin laten zien. Geertruida was een dag eerder afgehaakt op de laatste training en behoorde niet tot de wedstrijdselectie. De Feyenoorder zag zijn vervanger in de eerste helft een ongelukkige indruk maken. “Het begin vond ik pijnlijk. Ik vond het bijna gênant hoe risicovol Flekken opbouwt, maar Koeman heeft het in de rust goed hersteld door 4-3-3 te spelen. Daardoor kwamen steeds meer spelers in hun kracht. Met name De Ligt was in de tweede helft een heel ander mens dan in de eerste helft”, vertelde Kraay jr. zondagavond op ESPN na afloop van de ontmoeting tussen Ierland en Nederland.

Koeman besloot het in de tweede helft over een andere boeg te gooien. Hij haalde Daley Blind en Mats Wieffer naar de kant en keerde terug naar 4-3-3, het systeem waarmee hij in de eerste interlands van zijn tweede periode als bondscoach aantrad. Daardoor kwam De Ligt op zijn vertrouwde positie te spelen. “Koeman heeft wel goed gewisseld in de rust. De Ligt is niet erg comfortabel als hij de buitenste van de drie is. Het blijft zo dat hij dan kwetsbaar is”, zag Kraay jr. “Dan komt hij tegen de zijlijn te spelen, met ruimtes in de rug. Dumfries mag gaan, dus hij moet dan eigenlijk een soort tweede rechtsback worden. Daar is hij zo onbehagelijk in. En ook oncomfortabel aan de bal. In de tweede helft zie je een totaal ander mens. Het leek wel alsof er iemand anders stond.”

Mocht Koeman er in oktober wederom voor kiezen om met drie centrale verdedigers aan te treden, dan kan hij beter voor iemand anders dan De Ligt kiezen. Dat vindt Kraay jr. althans. “Ik denk dat Geertruida dat beter kan, hij is ook keuze A. Maar ik denk dat De Vrij dat ook beter kan. De Vrij was vroeger ook nog rechtsback bij Feyenoord, dus hij is wel wat comfortabeler in de rug van Dumfries.”