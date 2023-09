'Chelsea akkoord met 37 miljoen euro, maar Ian Maatsen wil niet weg'

Ian Maatsen ziet een transfer naar Burnley niet zitten, zo meldt The Telegraph. De linksback van Chelsea, die vrijdag voor het eerst werd opgenomen in de definitieve selectie van Oranje, wil vechten voor zijn kans in Londen.

Chelsea en Burnley waren akkoord over een verhuurperiode van een jaar, waarna Maatsen voor een verplichte koopoptie voor 36,7 miljoen (inclusief bonussen) definitief de overstap kon maken.

De 21-jarige Maatsen speelde in de jeugd bij Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV. In de zomer van 2018 verkaste hij naar Chelsea, dat hem de afgelopen jaren verhuurde aan Charlton Athletic, Coventry City en Burnley. Voor het eerste elftal van Chelsea maakte hij in september 2019 zijn officiële debuut in een League Cup-wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Hij voegde daar dit seizoen drie officiële wedstrijden aan toe; woensdag stond Maatsen nog negentig minuten op het veld in de gewonnen EFL Cup-wedstrijd tegen AFC Wimbledon (2-1). Blijkbaar ziet Maatsen genoeg perspectief om bij Chelsea te blijven.

"Hij neigt ernaar bij Chelsea te blijven, ondanks het feit dat The Blues een deal met Burnley hebben over een terugkeer naar Turf Moor", schrijft The Telegraph. "De verwachting is dat Maatsen zal besluiten op Stamford Bridge te blijven, nu hij het seizoen onder hoofdtrainer Mauricio Pochettino positief gestart is."