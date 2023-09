Ronald Koeman maakt Oranjeselectie bekend; drie verdedigers voor het eerst opgeroepen

Ronald Koeman heeft de 25-koppige selectie van het Nederlands elftal bekend gemaakt voor de aanstaande interlandperiode. Door blessures van onder meer eerste keeper Justin Bijlow en aanvalsleider Memphis Depay heeft de bondscoach een aantal nieuwe namen moeten selecteren. Zo verschijnen Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ian Maatsen (Chelsea) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) voor het eerst op de definitieve lijst van Oranje.

Linksback Hartman maakte afgelopen seizoen veel indruk in het kampioenselftal van Feyenoord en klopte al langer nadrukkelijk op de deur van Koeman. Datzelfde geldt voor Maatsen, die zich sterk ontwikkelde tijdens de oefencampagne van Chelsea en daardoor een plekje heeft veroverd in de definitieve selectie. Ook voor Van de Ven is het de eerste keer dat hij is geselecteerd. De verdediger verkaste deze transferzomer van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur en is uitstekend begonnen bij de Engelse club. Steven Berghuis, die niet was geselecteerd in de voorselectie, is ook toegevoegd aan het team.

Door de blessure van Bijlow zat de kans erin dat Sparta-doelman Nick Olij een oproep zou krijgen, maar Koeman kiest voor Bart Verbruggen, Andries Noppert en Mark Flekken. Ook Sven Botman, Steven Bergwijn en Depay zijn wegens een blessure afgevallen. Daarnaast heeft Koeman ook geen plek voor Ajacied Brian Brobbey.

Op maandag 4 september meldden de geselecteerde spelers zich in Zeist om zich voor te bereiden op de nieuwe EK-kwalificatiewedstrijden. Drie dagen later, op 7 september, neemt de ploeg van Koeman het in het Philips Stadion op tegen Griekenland (20.45 uur). De Grieken hebben momenteel drie punten meer dan Oranje, dus een overwinning is noodzakelijk.

Op 10 september speelt het Nederlands elftal tegen Ierland, dat momenteel de derde plaats bezet in Groep B. Die ploeg speelde echter al één wedstrijd meer dan Oranje.

De volledige selectie:

Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (PSV), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Chelsea), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Andries Noppert (sc Heerenveen), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim) en Mats Wieffer (Feyenoord).