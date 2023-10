Jan Joost van Gangelen: 'Hij kan in de basis bij Ajax, bij PSV en Feyenoord weet ik niet'

Jan Joost van Gangelen is onder indruk van wat Alen Halilovic in zijn eerste maanden in dienst van Fortuna Sittard heeft laten zien. De 27-jarige middenvelder ontpopt zich in de eerste maanden van het seizoen tot één van de smaakmakers van de Eredivisie.

Op Instagram, waar Voetbal International een quote van Halilovic deelt, schrijft Van Gangelen dat hij het idee heeft dat de Kroatische middenvelder ook de (sub)top van de Eredivisie aankan. "Hij kan in de basis bij AZ, FC Twente en Ajax momenteel. PSV en Feyenoord weet ik niet", aldus de presentator van ESPN.

Halilovic vertelt in het interview met Voetbal International dat hij een Nederlandse droomclub heeft. "Ik heb voor drie van mijn favoriete clubs gespeeld. Barcelona, AC Milan, Dinamo Zagreb. Er is er nog ééntje over. Het is een Nederlandse club, hopelijk zal ik er ooit voor spelen", aldus de middenvelder, die dus niet loslaat om welke Nederlandse club het gaat.

In zijn eerste zes wedstrijden in dienst van Fortuna Sittard was Halilovic goed voor één doelpunt en één assist. Zijn contract bij de Limburgse club loopt volgend jaar zomer af. Fortuna Sittard heeft een optie om de verbintenis met twee jaar te verlengen.