Veel onbegrip over beslissing Danny Buijs: ‘Er lukt echt he-le-maal niets meer’

Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs heeft donderdagavond in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen FC Groningen voor veel verbazing gezorgd door Alen Halilovic al na 45 minuten naar de kant te halen. De Kroaat is dit seizoen de grote smaakmaker bij de Limburgers en heeft de individuele kwaliteiten om hen naar een plek in de halve finales te schieten, maar hij keerde na rust dus niet meer terug binnen de lijnen.

Willem Vissers van de Volkskrant begrijpt er weinig van. “Met Halilovic is ook het intellect uit het elftal van Fortuna verdwenen. Wat zou voetbal een stuk opknappen als je de speler die iets extra’s kan, laat staan. Zelfs als hij soms iemand laat lopen”, schrijft de verslaggever op X. De eerste helft tussen FC Groningen en Fortuna Sittard bracht, ondanks een 0-0 ruststand, nog wel enig spektakel teweeg. Na de pauze houdt het echter niet over. Zowel FC Groningen als Fortuna Sittard komt in de tweede helft niet tot nauwelijks gevaarlijk voor het vijandelijke doel.

Fortuna Sittard heeft donderdagavond een uitgelezen mogelijkheid om de halve finale van de KNVB Beker te halen en juist om die reden is het opvallend dat Halilovic - die geen blessure leek te hebben opgelopen in de eerste 45 minuten - na de rust niet meer binnen de lijnen verscheen. De linkspoot streek afgelopen zomer neer in Sittard, nadat hij een halfjaar zonder club had gezeten. De komst van Halilovic is voor Fortuna een schot in de roos gebleken. Hij kwam tot op heden 22 keer in actie voor de Eredivisionist, goed voor vijf doelpunten en twee assists.

