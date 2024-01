Fortuna Sittard praat met Hull City over transfer van speler die dit seizoen nog geen minuut miste

Fortuna Sittard dreigt op zoek te moeten naar een nieuwe eerste keeper. FCUpdate-journalist en -presentator Mounir Boualin meldt dat , de huidige eerste keus van trainer Danny Buijs, in de belangstelling staat van het Engelse Hull City.

Pandur is bezig aan zijn tweede seizoen in Limburg. Vorig jaar werd de 23-jarige Kroaat gehuurd van het Italiaanse Hellas Verona, waarna hij afgelopen zomer definitief overstapte naar de huidige nummer tien van de Eredivisie. Voor de winterstop miste de sluitpost geen minuut en wist hij in de Eredivisie vier keer zijn doel schoon te houden.

Hull City staat momenteel zevende in het Championship, het tweede niveau in Engeland. De ploeg van trainer Liam Rosenior heeft een achterstand van een punt op de zesde plaats, die momenteel wordt bezet door Sunderland. Aan het eind van het seizoen spelen de nummers drie tot en met zes van de competitie de play-offs om promotie naar de Premier League af te dwingen. In het seizoen 2016/17 was Hull voor het laatst actief op het hoogste niveau, tussentijds zakte de club zelfs een jaar af naar de League One maar daaruit wist het direct weer te promoveren naar het Championship.

Boualin weet dat zowel de clubs als de speler inmiddels met elkaar in gesprek zijn over een winterse transfer. Pandur zou in Hull de concurrentie aan moeten gaan met Matt Ingram en Ryan Allsop, die elkaar in de eerste seizoenshelft afwisselden als eerste keus. Fortuna beschikt buiten Pandur ook over keepers Luuk Koopmans (30) en Tom Hendriks (21).