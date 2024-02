Buijs wijst nieuwe eerste keeper Fortuna aan: 'Lag erg dicht bij elkaar'

Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs heeft de knoop doorgehakt over de opvolging van . De Kroatische doelman verruilde de Limburgers deze winter voor het Engelse Hull City, in de eerste wedstrijden kregen zowel tweede keeper als de van FC Groningen teruggehaalde een kans onder de lat. Laatstgenoemde is nu benoemd tot eerste keus voor de rest van het seizoen.

Direct na de verkoop van Pandur besloot Fortuna om Verrips terug te roepen uit Groningen, waar hij eerder dit zijn basisplaats kwijt was geraakt aan Hidde Jurjus. In de eerste wedstrijd na de winterstop kreeg Koopmans de kans tegen Sparta Rotterdam (0-2 verlies) en het bekerduel met Almere City (1-2 winst). Verrips mocht zijn kunsten vertonen in het competitieduel met Almere (0-0) en FC Volendam (0-1 winst).

Verrips krijgt nu dus te horen dat hij mag blijven staan, al was het volgens Buijs geen gemakkelijke beslissing. "Het lag erg dicht bij elkaar", zegt de oefenmeester tegen De Limburger. Uiteindelijk werd de keuze om met Verrips als eerste keeper verder te gaan echter wel breed gedragen: "Wij hebben ervoor gekozen ze allebei een paar officiële wedstrijden de kans te geven. Dat hebben ze prima gedaan. Uiteindelijk hebben we met de staf overlegd, met name met de keeperstrainers, en zijn toen tot dit besluit gekomen."

Transferperiode

Behalve eerste keeper Pandur nam Fortuna deze winter ook afscheid van Tijjani Noslin (verkocht aan Hellas Verona) en Milan Robberechts (verhuurd aan VVV-Venlo). Daarvoor in de plaats kwamen buiten Verrips ook Kristoffer Peterson, Justin Lonwijk, Jayden Braaf en Alessio Da Cruz de Limburgers versterken. Per saldo kreeg Buijs er dus twee spelers bij: "De groep is nu wel te groot" meent de trainer. "Uitgaande transfers kunnen nog steeds naar een aantal landen, het worden er alleen steeds minder. Ik hoop dat er nog twee of drie een transfer maken, maar dan wel jongens die in de eerste seizoenshelft weinig tot niets gespeeld hebben."