'Fortuna Sittard neemt afscheid van doelman Pandur en denkt aan oude bekende als opvolger'

Fortuna Sittard neemt inderdaad afscheid van eerste doelman , zo meldt Voetbal International. De 23-jarige Kroaat staat volgens het weekblad 'op het punt' om een overstap naar Championship-club Hull City af te ronden. De Limburgers hebben zijn opvolger bovendien al in het vizier: staat op de nominatie om te worden teruggehaald uit zijn verhuur aan FC Groningen.

Afgelopen vrijdag meldde FCUpdate-presentator en -journalist Mounir Boualin als eerste dat Fortuna met Hull City in gesprek was over een winters vertrek van de doelman. De huidige nummer zeven van het tweede Engelse niveau zou volgens VI een bedrag van zo'n twee miljoen euro overmaken om de keeper die in de eerste seizoenshelft geen minuut miste over te nemen van de nummer tien van de Eredivisie.

Als opvolger moet Verrips (27) terugkeren in de selectie van trainer Danny Buijs. De sluitpost wordt voor het tweede seizoen op rij verhuurd aan FC Groningen. Daar raakte de oud-keeper van onder meer Sparta, Sheffield United en FC Emmen in oktober zijn basisplaats echter kwijt aan Hidde Jurjus.

De optie om Verrips terug te halen is deels uit financiële nood geboren. Fortuna kampt in de woorden van VI met 'financiële beperkingen', waardoor de voor Pandur geïnde miljoenen niet in een nieuw aan te kopen keeper kunnen worden gestoken. Buijs liet zich eerder deze week nog negatief uit over het mogelijke vertrek van zijn eerste keus onder de lat. "Die wil je het liefst niet kwijt in de winter. Als je dat te veel gaat doen dan betaal je daar aan het eind van de rit een dure prijs voor. Dan kan het zomaar zijn dat je degradeert", schetste de oefenmeester zelfs een inktzwart scenario.