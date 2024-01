Danny Buijs houdt zijn hart vast: 'Dan kan Fortuna Sittard zomaar degraderen'

Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs bevestigt in gesprek met ESPN twee transfergeruchten die rond de Limburgse club spelen. De huidige nummer tien van de Eredivisie hoopt zich in de winter te versterken met , die al eerder in Nederland speelde maar momenteel clubloos is. Daarnaast is er inderdaad belangstelling voor doelman , al vreest Buijs dat een vertrek van zijn eerste keeper weleens verstrekkende gevolgen voor de club zou kunnen hebben.

Peterson (29) is sinds 1 januari transfervrij op te pikken, aangezien hij onder zijn contract bij het Israëlische Hapoel Beer Sheva uit kan in verband met de oorlog tussen het land en Hamas. In het verleden speelde de eenmalig Zweeds international voor zowel FC Utrecht, Roda JC als Heracles Almelo. Buijs bevestigt dat hij Peterson er graag bij zou hebben: "Ik weet dat ze met hem in gesprek zijn. Maar zoals je vandaag hebt kunnen zien stond hij nog niet op het trainingsveld, dus is het op dit moment absoluut nog niet rond", aldus de oefenmeester.

Daartegenover staat een mogelijk vertrek van Pandur. FCUpdate-journalist en presentator Mounir Boualin bracht afgelopen vrijdag naar buiten dat Fortuna met het Engelse Hull City in gesprek is over een overstap van de 23-jarige Kroaat. Buijs hoopt niet dat hij het in de tweede seizoenshelft zonder zijn eerste keeper moet zien te rooien: "Ivor heeft alles gespeeld de eerste seizoenshelft. Die wil je het liefst niet kwijt in de winter. Als je dat te veel gaat doen dan betaal je daar aan het eind van de rit een dure prijs voor. Dan kan het zomaar zijn dat je degradeert."

Hoewel Fortuna als de bovenste ploeg van het rechterrijtje de winterstop is ingegaan, moeten de Limburgers nog altijd naar beneden kijken. Het gat met de zestiende plaats, die nu bezet wordt door RKC Waalwijk en aan het eind van het seizoen play-offs om degradatie zou betekenen, bedraagt slechts vijf punten. Buijs en zijn elftal hervatten de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd in Sittard begint om 16.30 uur.

Update 12.27 uur: Fortuna heeft de komst van Peterson inmiddels officieel bevestigd. De Zweed tekent een contract voor 2,5 seizoen en toont zich op de website van de Limburgers verheugd met zijn terugkeer op de Nederlandse velden: "Ik heb hier hele mooie periodes beleefd en ik weet daardoor goed wat ik van de Nederlandse competitie kan verwachten. Ik hoop zo snel mogelijk fit te geraken en een bijdrage te kunnen leveren aan de successen van dit team", laat de 29-jarige aanvaller weten.