Johan Derksen adviseert Noa Vahle: 'Niet doen, het kan je carrière schaden'

Noa Vahle geldt in Hilversum als een groot televisietalent en maakt zelfs kans op de Televizier-Ring Talent Award. De wereld ligt aan de voeten van de sportjournaliste en -presentatrice, maar Johan Derksen waarschuwt haar voor een kapitale fout. Meedoen aan de nieuwe, dagelijkse goednieuwsshow van SBS6 zou volgens Derksen een slechte keuze zijn.

Op aandringen van John de Mol komt SBS6 vanaf maandag 2 oktober iedere werkdag om 18.00 uur met een tv-programma waarin positief nieuws centraal staat. Derksen heeft in het praatprogramma Vandaag Inside al meermaals aangegeven geen enkel vertrouwen te hebben in dat format. In zijn optiek bestaat er geen 'goed nieuws', maar alleen 'nieuws'. Vahle is echter, net als vaste bargast Merel Ek, nauw betrokken bij het project.

"Ik heb ook net als Merel aan die pilots meegewerkt, ja. Het kan zijn dat ik zo nu en dan aanschuif als er leuk sportnieuws is. Het moet wel positief", zei Vahle woensdagavond. Derksen zou het onverstandig vinden als Vahle eraan meedoet. "Je moet nooit in een programma gaan zitten wat tot mislukken gedoemd is."

Vahle, een nichtje van De Mol, reageerde: “Daar heb ik het niet met John over, joh. Maar misschien schuif ik af en toe aan.” Derksen adviseerde: “Als je jong bent, kan dat je carrière schaden, als je in van die programma’s zit die totaal mislukken.”

Video: Noa Vahle reageert op nominatie voor Televizier Award