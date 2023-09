Kasem stelt nieuwe td van Ajax voor; Derksen sabelt het idee neer: 'Iedere voetballer haat hem'

Als het aan Khalid Kasem had gelegen, was Clarence Seedorf aangesteld als directeur voetbalzaken van Ajax. De keuze viel echter op Sven Mislintat, wiens aankoopbeleid door steeds meer fans met argusogen wordt bekeken. René van der Gijp en Johan Derksen zien echter weinig in de aanstelling van Seedorf.

Kasem, medepresentator van talkshow Khalid & Sophie, was maandagavond te gast bij Vandaag Inside. "Waarom is Clarence geen technisch directeur van Ajax geworden?", vroeg hij aan de andere tafelgasten. Van der Gijp antwoordde: "Als hij gaat praten, dan gaan de lichten uit." Kasem geloofde daar weinig van. "Nee.. Hij heeft de knowhow en het netwerk. Die man had het perfect gedaan."

Artikel gaat verder onder video

Derksen betwijfelt of Seedorf de aantrekkingskracht heeft die nodig is in een rol als directeur voetbalzaken: "Ik heb heel lang in de voetballerij gelopen, ik ken Clarence heel goed, ik heb hem ook vaak geïnterviewd. Maar alle voetballers in Nederland hebben een hekel aan hem. Vanuit een ivoren toren vertelde hij aan voetballers die net zo lang hadden gevoetbald als hij, hoe de wereld in elkaar zat. Het is een beetje een oud wijf."

Kasem antwoordde: "Maar dat is zijn generatie. Die generatie voetbalt niet meer. Het gaat om de jongens die hij kan aantrekken. Ajax wil toch toonaangevend zijn?" Derksen: "Ik ben het met je eens dat die Duitse barkeeper een lachertje is."

Video: René van der Gijp reageert op de terugkeer van Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal.