KNVB maakt scheidsrechter voor Ajax - Feyenoord bekend

Serdar Gözübüyük hanteert de fluit in De Klassieker van zondag, zo maakt de KNVB bekend. De 37-jarige arbiter krijgt voor de derde keer de leiding over de rivalenstrijd tussen Ajax en Feyenoord.

De arbiter krijgt ondersteuning langs de zijlijn van Erwin Zeinstra en Johan Balder. Jeroen Manschot is de vierde official. Vanuit het ARAG Replay Center in Zeist is Pol van Boekel de vierde official, geassisteerd door Patrick Inia.

In het seizoen 2019/20 was Gözübüyük de leidsman tijdens de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, die door Ajax met 4-0 werd gewonnen. In januari 2023 speelden Feyenoord en Ajax onder zijn leiding met 1-1 gelijk in De Kuip.

In de laatste vijf edities van De Klassieker was Danny Makkelie tweemaal de scheidsrechter; Gözübüyük, Allard Lindhout en Dennis Higler werden de topper ook toevertrouwd. Het duel tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur.

Champions League

Er is nog meer goed nieuws voor Gözübüyük, want hij is door de UEFA aangesteld voor het Champions League-duel tussen SC Braga en Napoli op woensdagavond. Erwin Zeinstra en Johan Balder zijn de assistent-scheidsrechters. Marc Nagtegaal is ter plekke als vierde official. Dennis Higler (VAR) en Rob Dieperink (AVAR) vormen vanuit het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon (Zwitserland) de extra paren ogen van de videoarbitrage.