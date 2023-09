Koeman komt voor duel met Ierland opnieuw met slecht nieuws voor debutant

Ian Maatsen zal deze interlandperiode niet zijn debuut maken in het Nederlands elftal. De linksachter zit zondagavond tegen Ierland net als tegen Griekenland op de tribune. Micky van de Ven, tegen de Grieken ook tribuneklant, zit wel bij de wedstrijdselectie.

Koeman nam met Maatsen, Van de Ven en Hartman drie debutanten op in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Geen een van deze drie spelers maakte tegen Griekenland minuten, maar mogelijk krijgen Van de Ven en/of Hartman die kans tegen Ierland. Zij zijn opgenomen in de wedstrijdselectie. Maatsen moet opnieuw van de tribune toekijken en doet dat samen met Lutsharel Geertruida, die geblesseerd is afgehaakt voor dit duel in de EK-kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Voor Maatsen is dat een tegenvaller, aangezien hij tijdens deze interlandperiode geen een keer bij de wedstrijdselectie heeft gezeten. Momenteel krijgen Daley Blind en Hartman de voorkeur op de linksbackpositie, waar Nathan Aké ook nog goed uit de voeten zou kunnen komen. Blind is de persoon die zondagavond in Dublin als linkervleugelverdediger zal fungeren.