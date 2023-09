Krankzinnige, beschamende en peperdure inzinking AZ: van 0-3 naar 4-3 nederlaag in Bosnië

AZ heeft donderdagavond op bezoek bij Zrinjski Mostar in Bosnië een absolute wanprestatie geleverd. Halverwege stond de formatie van Pascal Jansen tegen de voor rust dramatische thuisclub met 0-3 (!) voor, maar in een krankzinnige tweede helft, waarbij keeper Matthew Ryan een aantal keer niet vrijuit ging, incasseerden de Alkmaarders nog vier doelpunten: 4-3. De manier waarop de voorsprong uit handen werd gegeven, moeten alle Alkmaarders zich echter aanrekenen.

Met dezelfde elf namen als tegen Sparta afgelopen zondag (2-0 zege) begon de ploeg van Pascal Jansen weliswaar niet flitsend, maar wel dominant aan de wedstrijd. Zrinjski probeerde enigszins druk te zetten op de Alkmaarders, maar kon niet voorkomen dat het positiespel gedomineerd werd door de bezoekers. Binnen 10 minuten was het dan ook raak. Na een goede voorbereidende actie van Mayckel Lahdo kon Myron van Brederode eenvoudig de openingstreffer binnenwerken.

Hierna volgde een eerste helft waarin AZ de favorietenrol volledig waarmaakte. Hoewel Zrinjski op zijn tijd probeerde druk te zetten op de Alkmaarders, werd de thuisploeg zelf geen moment gevaarlijk en was het telkens wachten op de volgende treffer. In de 32e minuut was het Sven Mijnans die de 0-2 op het scorebord schoot door scherp te reageren na een kopbal van Dani de Wit. Nadat laatstgenoemde zelf één minuut voor de rust nog de derde treffer op zijn naam kreeg, leek er voor AZ dan ook geen vuiltje aan de lucht.

Een kwartier later begon AZ met enige gemakzucht en dezelfde namen aan de tweede helft, maar was daar uit het niets al heel snel de 1-3 van Zrinjski. Invaller Zvonimir Kozulj, die nog geen drie minuten binnen de lijnen stond, schoot uit de vrije trap van grote afstand langs de schutterende Matthew Ryan. Hoewel dit even de spanning in de wedstrijd terug leek te brengen, kantelde dit sentiment alweer snel. AZ nam de controle over de wedstrijd terug en kreeg via Pavlidis (met een schot op de paal) en vele corners van Sven Mijnans meerdere mogelijkheden om de score uit te breiden.

Binnen vier minuten voltrok het drama zich echter voor de Alkmaarders. Nadat rechtsback Josip Corluka in de 68e minuut Ryan wederom met een verraderlijk schot van afstand verraste, was er niks af te dingen aan de gelijkmaker van invaller Aldin Hrvanovic drie minuten later. Na een goede aanval was de middenvelder, die ook slechts twee minuten binnen te lijnen stond, ijskoud tegenover de Australische doelman en schoot hij het zelfvertrouwen van AZ aan diggelen (3-3).

Hierdoor had AZ nog een kwartier de tijd om toch met drie punten terug te keren naar Alkmaar, maar in plaats daarvan maakte Kozulj tien minuten voor tijd met zijn tweede doelpunt van de avond het drama van de bezoekers compleet. AZ ging hard op zoek naar de gelijkmaker en zette een waar slotoffensief in met wederom een grote kans voor Pavlidis, maar wist de vele tikken niet te boven te komen. Door het de nederlaag bezet AZ na het openingsduel de laatste plaats in Groep E, omdat Legia Warschau in eigen huis met 3-2 van Aston Villa wist te winnen. Hierdoor is er sprake van een zwarte bladzijde in de clubgeschiedenis van de ploeg van Jansen, dat zich komend weekend zal moeten herpakken in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.